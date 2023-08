USA 2024, primo duello TV: vince Trump (che non c'è) , delude Desantis

(Teleborsa) - Dall'Ucraina all'aborto passando per il clima, ma soprattutto sul convitato di pietraunica cosa su cui sono stati d'accordo è il fallimento diin vista delle elezioni presidenziali Usa 2024 - qualificatisi per il primo dibattito tv su Fox News.Proprio durante il duello tv, il Tycoon è apparso in un'intervista - secondo molti piuttosto compiacente - rilasciata a Tucker Carlson sunel corso della quale ha attaccato Joe Biden:", ha sentenziato.Dal dibattito di Milwaukee comunque non è uscito un vero vincitore. Delude il governatore della Floridaprincipale rivale di Trump, che sembra aver mancato l'occasione per emergere dal gruppo e risalire nei sondaggi. Gran parte del suo intervento si è focalizzato sul declino del Paese "per colpa di Biden" e ha rivendicato le sue rigide politiche anti-aborto dichiarando che se- Pence ha invece messo a segno qualche punto ed è quello che ha parlato di più. Come quando ha incassato il sostegno dei rivali per aver difeso la costituzione opponendosi alla richiesta di Trump di non certificare la vittoria di Biden:hanno sentenziato gli altri candidati. O quando ha messo a posto il giovane imprenditore biotech di origini indiane Vivek Ramaswamy, che ha attaccato tutti e ha espressamente ammesso di essere contrario ai finanziamenti all'Ucraina. ", lo ha liquidato Pence.