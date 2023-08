Volkswagen riorganizza fornitura chip: apre a trattative dirette

Gruppo Volkswagen

(Teleborsa) - Ildi componenti elettronici eper garantirsi le forniture nel lungo termine ed assicurarsi una posizione di leadership in termini di tecnologia e competitività. In tal senso, la casa d'auto tedesca ha aperto alla possibilità di trattative dirette per la fornitura di chip con player globali come NXP, Infineon e Renesas.Il Gruppo ha sviluppato unadi parti e componenti elettronici., i fornitori di primo livello (Tier 1) di componenti elettronici, ad esempio le centraline, avevano un certo margine di, mentre, dovrannoper definire quali semiconduttori e altri prodotti elettronici approntare."Un elevato grado di trasparenza nella catena del valore dei semiconduttori ci consente di determinare meglio la domanda globale e la disponibilità di questi componenti", spiega l'amministratore, responsabile acquisti di Volkswagen Passenger Cars, che agginge "la gestione del rischio in futuro si estenderà a livello di singoli componenti elettronici e ci aiuterà a individuare tempestivamente i colli di bottiglia e come evitarli".E'' stato appositamente istituito anche un Semiconductor Sourcing Committee (SSC), per estendere questo approccio a tutti i marchi del Gruppo, formato da rappresentanti dei dipartimenti approvvigionamento e sviluppo di tutti i marchi e da CARIAD.