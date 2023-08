Blackstone vende il 22% del Bellagio. Asset valutato 5,1 miliardi di dollari

Realty Income

(Teleborsa) -, società di gestione immobiliare statunitense quotata al NYSE, ha siglato un, il ramo diche si occupa di investimenti immobiliari, per investire circa 950 milioni di dollari nell'acquisizione di nuova joint venture che possiede una partecipazione del 95% nel patrimonio immobiliare del, iconico. L'accordo valuta l'asset aIn particolare, Realty Income investirà circa 300 milioni di dollari nella joint venture per acquisire unanella proprietà, BREIT manterrà una partecipazione indiretta del 73,1% emanterrà una quota del 5% nella proprietà. Realty Income investirà inoltre 650 milioni di dollari per acquisire una partecipazione privilegiata fruttifera nella joint venture.Il Bellagio, situato al centro della Strip di Las Vegas, in Nevada, è soggetto ad uncon circa 26 anni di durata rimanente ed è. Blackstone aveva acquistato il Bellagio da MGM per 4,25 miliardi di dollari nel 2019.Il resort dispone di circadistribuite su due torri, 157.000 piedi quadrati di spazio di gioco e 200.000 piedi quadrati lordi di strutture per riunioni ed eventi. Situato in un campus di 77 acri, il resort comprende anche le iconiche Fontane del Bellagio e numerosi ristoranti con stelle Michelin.