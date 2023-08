Cultura, nel settore occupazione UE in crescita nel 2022: + 4,5%

(Teleborsa) - In base ai dati pubblicati da Eurostat nel 2022 ilnell’UE ha impiegato 7,7 milioni di persone, pari al 3,8% dell’occupazione totale. Rispetto al 2021, indica un aumento del 4,5% da 7,4 milioni. La percentuale di persone occupate nel settore culturale è aumentata in 19 membri dell’UE ed è diminuita negli altri 8. Gli aumenti più significativi sono stati registrati a(+21,5%),(+14,5%),(+14,0%),(+11,9%) e(+10,5%). Nel frattempo, le diminuzioni più significative sono state registrate in Bulgaria (-7,7%), Repubblica Ceca (-7,3%), Croazia (-6,3%), Estonia (-5,3%) e Lettonia (-2,5%).Nel periodo 2019-2022, si notano modelli diversi per i tassi dinel corso degli anni. Gli aumenti più significativi dei tassi di variazione annuali dell’occupazione nel settore culturale sono stati osservati a, che è passata dal -5,7% nel 2019-2020 al +21,5% nel 2021-2022, Lussemburgo (-15,1% a +14,5%) e Irlanda (- dal 3,0% al +14,0%). Lesi sono registrate in, che è scesa dal +5,3% nel 2019-2020 al -7,3% nel 2021-2022,(da +6,3% a -6,3%) e(da +4,1% a -7,7%).Francia, Lituania e Portogallo sono stati gli unici paesi dell’UE con un aumento dell’occupazione nel settore culturale sia tra il 2019-2020 che tra il 2021-2022. D’altro canto, l’Estonia è l’unico paese dell’UE che ha registrato un calo in entrambi i periodi.Dal 2013, il numero dioccupate nel settore culturale è in aumento in tutta l’Unione Europea, tranne che nel 2020. Nel 2022, il settore culturale ha registrato il più piccolo divario occupazionale di genere mai registrato, con una differenza di appena 1,6 punti percentuali, corrispondente a 3,93 milioni di uomini e donne. 3,80 milioni di donne (50,8% e 49,2%) impiegate nel settore. Il quadro varia leggermente tra i membri dell’UE, con le donne che superano la percentuale degliche lavorano nel settore culturale in 14 paesi. Elevate differenze nelle percentuali, a favore delle donne nell'occupazione culturale, sono state registrate in Lettonia (26,3 pp di differenza tra donne e uomini), Lituania (25,7 pp), Cipro (17,1 pp), Bulgaria (13,6 pp) e Lussemburgo (13,3 pp). ).D’altro canto, i paesi con ildi genere più elevato nel settore culturale sono stati Malta (21,6 pp di differenza tra la quota di uomini e donne), Spagna (9,5 pp), Irlanda e Italia (circa 8,5 pp).