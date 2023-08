Gap, vendite deboli. EPS trimestrale oltre le attese

Gap

(Teleborsa) -, azienda statunitense attiva nel settore dell'abbigliamento con marchi come Old Navy, Gap, Banana Republic e Athleta, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 29 luglio) conpari a 3,55 miliardi di dollari, in calo dell'8% rispetto allo scorso anno (impatto negativo dei cambi di 1 punto e di 2 punti dalla vendita di Gap China). Lesono diminuite del 6%.Ildel 37,6% è aumentato di 310 punti base rispetto al margine lordo. L'è stato di 117 milioni di dollari, con un utile per azione pari a 0,32 dollari, mentre l'utile netto rettificato è stato di 127 milioni di dollari, con unpari a 0,34 dollari.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 0,09 dollari su ricavi per 3,57 miliardi di dollari."Siamo lieti di offrire una significativa espansione del margine operativo e undurante il secondo trimestre, guidato da modesti guadagni di quote di mercato, dal nostro significativo miglioramento della posizione delle scorte e dalle nostre azioni per trasformare il modello operativo e la struttura dell'azienda - ha affermato la- Anche se siamo incoraggiati dai nostri progressi a breve termine, restiamo consapevoli dell'ambiente misto economico e di consumo in cui operiamo e continuiamo a pianificare il business con prudenza".La societàche le vendite nette dell'potrebbero diminuire nell'intervallo a una cifra media rispetto alle vendite nette dello scorso anno pari a 15,6 miliardi di dollari. La società continua a prevedere un'espansione del margine lordo.