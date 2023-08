In Cina import da record per macchinari per la produzione di chip: tra giugno e luglio +70%

(Teleborsa) - Secondo i dati pubblicati dalle dogane cinesi tra giugno e luglio laha importato quasidi attrezzature per la produzione di, in aumento del 70% su base annua. Si tratta di una cifra record da legare ai limiti all’export che– Paesi alleati degli Stati Uniti – stanno applicando o applicheranno per rallentare il progresso tecnologico del Paese asiatico. In Giappone l'applicazione delle restrizione è già in atto – è iniziata il 23 luglio – mentre in Olanda partiranno a partire dal primo settembre. La stretta – ha spiegato il Financial Times - implicherà infatti che gli acquirenti debbano richiedere licenze ai governi di Amsterdam e Tokyo.Gli acquisti suggeriscono che la Cina vuole evitare qualsiasi interruzione dei suoi piani di espansione della produzione di chip. Gruppi cinesi comedipendono infatti da attrezzature provenienti da Usa, Olanda e Giappone per produrre chip.La categoria di strumenti neicomprende macchine per litografia e incisione per la produzione di chip, ma non componenti e materiali come wafer. Alcune delle macchine importate negli ultimi mesi sono state destinate a piccole fonderie recentemente avviate e sostenute dai governi locali in Cina, mentre Pechino lavora per espandere la. Notevoli anche i volumi d’acquisto di apparecchiature da altri Paesi, tra cui Singapore e Taiwan.