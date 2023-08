SEA, a Linate e Malpensa investimento da 4,4 milioni per il progetto eMago

(Teleborsa) - Gli scali disono pronti ad accelerare il raggiungimento dell'obiettivo "zero emissioni" entro il 2030. Sea, la società che gestisce i due aeroporti diha infatti firmato con(Agenzia esecutiva europea per le infrastrutture climatiche e l'ambiente) il finanziamento delche prevede l'installazione di colonnine di ricarica per i veicoli aeroportuali e di infrastrutture di alimentazione elettrica fissa per gli aeromobili.L'investimento rientra nell'ambito del programma Cef (Connecting Europe Facility). Il valore complessivo del finanziamento è di 4,4 milioni di euro, mentre il costo totale del progetto e' pari a 14,67 milioni di euro. Nel dettaglio il progetto eMago, della durata di 36 mesi, prevede l'installazione nei piazzali di Linate e Malpensa delle cosiddette "" per fornireagli aeromobili durante la sosta, eliminando l'utilizzo dei generatori di bordo e dei generatori diesel mobili. Saranno, inoltre, realizzate stazioni di ricarica per i mezzi elettrici impiegati nelle operazioni aeroportuali.Sea ha iniziato nel 2020 la sostituzione del 50% deglidi Malpensa con modelli a propulsione elettrica e prevede la completa sostituzione della flotta (automobili e van) con mezzi per il 70% elettrici e per la restante parte ibridi. Si tratta del primo progetto aeroportuale di questo tipo finanziato in, preceduto, a livello europeo, dagli aeroporti di(Orly),"Sea ha da tempo iniziato a introdurre tecnologie e lavorare a progetti per accelerare la transizione verso un trasporto aereo più sostenibile, per raggiungere l'obiettivo zero emissioni", dichiara, Direttore Environment and Funded Initiatives SEA. "Cofinanziando il progetto eMAGO, l'Unione Europea sostiene la decarbonizzazione del settore dell'aviazione. Il progetto dara' un contributo significativo al Green Deal europeo", ha dichiarato, responsabile del settore Carburanti alternativi di Cinea.Gli aeroporti di Milano, insieme agli altri aeroporti che hanno aderito al programma per l'di, hanno ridotto da maggio 2021 a maggio 2022 le emissioni totali di CO2 di 549.643 tonnellate, pari a -8,1%.