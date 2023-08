CAREL, Ecovadis conferma medaglia d'argento

CAREL Industries

(Teleborsa) - Per ilè stata insignita della, a valle di una valutazione che ha riguardato quattro dimensioni della Responsabilità Sociale di Impresa: Ambiente, Personale e Diritti Umani, Etica e Approvvigionamenti sostenibili.La conferma della medaglia di argento è anche legata al, pari a 60/100 (56/100 nel 2022), che posiziona il gruppo nel 16% (23% nel 2022) delle aziende migliori nel settore di appartenenza, si legge in una nota del gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione.Per CAREL si tratta di "un'ulterioreche ha nella sostenibilità ambientale il faro che l'ha guidata e la guiderà per i prossimi anni" e sottolinea "gli eccellenti risultati ottenuti in ambito ESG grazie alla continua attività di miglioramento e al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Pluriennale di Sostenibilità - Driven by the Future".