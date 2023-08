Xpeng acquista divisione di Didi e lancia nuovo marchio di veicoli elettrici

Xpeng

(Teleborsa) - Il produttore di veicoli elettrici cineseha annunciato chedella società di ride-hailing Didi, spesso definita l'cinese, in un accordo del valore di 744 milioni di dollari ed entrambe le società formeranno unaXpeng prevede di lanciare un, attualmente in fase di sviluppo con il nome di progetto "MONA". La società sfrutterà il nuovo marchio per espandersi nel segmento del mercato di massa della fascia di prezzo di 150.000 RMB e accelerare l'adozione di Smart EV e di tecnologie in questo segmento. DiDi fornirà supporto al progetto tramite l'accesso al suo mercato nazionale della mobilità condivisa.Nell'ambito dell'operazione, Xpeng emetterà azioni ordinarie di Classe A della società, che rappresentano circa il 3,25% del capitale azionario in circolazione, per acquisire attività relative al progetto Smart EV di DiDi.della società, con un periodo di lock-up di 24 mesi dopo il closing iniziale.