Best Buy rivede guidance annuale dopo trimestre debole

Best Buy

(Teleborsa) -, il più grande rivenditore al dettaglio di elettronica di consumo negli Stati Uniti, ha chiuso il secondo trimestre dell'anno fiscale 2024 (terminato il 29 luglio 2023) conin calo del 7,2% a 9,58 miliardi di dollari (vs attese degli analisti per 9,52 miliardi di dollari),in calo del 6,2% (vs stime degli analisti per un calo del 6,92%) e unpari a 1,22 dollari per azione (vs 1,54 dollari di un anno fa e 1,06 dollari attesi dal mercato)."Oggi riportiamo i risultati delle vendite del secondo trimestre che si collocano nella fascia alta delle previsioni condivise a maggio e una redditività migliore delle aspettative - ha affermatodi Best Buy - Questi risultati continuano a dimostrare la nostramentre bilanciamo la nostra reazione all'attuale pressione sulle vendite del settore con i nostri continui investimenti strategici"."I nostri risultati finanziari sono stati migliori del previsto e riflettono un settore dell'elettronica di consumo che rimane in difficoltà a causa dell'incremento della domanda negli anni precedenti e dei vari fattori macroeconomici che conosciamo tutti fin troppo bene - ha continuato Barry - Detto questo, continuiamo a aspettarci che quest’anno segnerà il punto più basso della domanda tecnologica dopo due anni di calo delle vendite.e possibilmente una crescita guidata dai cicli naturali di aggiornamento e sostituzione e dalla normalizzazione dell'innovazione tecnologica".Best Buyun calo delle vendite comparabili compreso tra il 4,5% e il 6% (rispetto alle precedenti aspettative di un calo compreso tra il 3% e il 6%), ricavi compresi tra 43,8 e 44,5 miliardi di dollari (rispetto alla precedente previsione di 43,8-45,2 miliardi di dollari) e un utile per azione rettificato compreso tra 6,00 e 6,40 dollari (rispetto alle precedenti previsioni di 5,70-6,50 dollari).