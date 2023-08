Borse asiatiche positive. Mercati cinesi ancora in rally

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, sospinti dalle nuove, che ha annunciato incentivi per l'investimento sul mercato azionario cinese., con il, che avanza dello 0,22%, mentre il Topix appare più incerto e lima lo 0,05%. Guadagni frazionali per(+0,36%)., conche sale dell'1,43%, mentre avanza con forza, che continua gli scambi con un +2,46%. Su di giri anche(+2,47%), mentre appare più composta(+0,69%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi fanno bene anche(+0,43%),(+0,44%),(+0,40) e(+0,37%).Pressoché invariata(+0,07%); ben impostata(+0,51%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,01%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 28 agosto si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,06%.Il rendimento dell'scambia 0,65%, mentre il rendimento per ilè pari 2,61%.