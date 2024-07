Asia a due velocità. Giù Tokyo dietro al mercato americano

Nikkei 225

(Teleborsa) -in quest'ultima seduta della settimana, dopo la performance negativa di Wall Street ed in scia a dati sul commercio estero cinese in chiaroscuro.A Tokyo, si muove in forte ribasso il, che scende del 2,33%, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata lunedì scorso; stessa impostazione per il Topix 100 che ha ceduto l'1,72%. Debole il mercato di(-1,78%).Contrastate le borse cinesi, conche tiene sulla parità (+0,07%), mentre si muove al ribasso, che lima lo 0,08%. Balza(+2,34%), mentre Taiwan scivola (-1,94%).Positiva(+0,7%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione di(+0,89%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata dell'11 luglio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,1%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%.Il rendimento per l'è pari 1,06%, mentre il rendimento deltratta 2,26%.Tra i datisui mercati asiatici:06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 2,8%; preced. -0,9%)04:00: PIL, trimestrale (preced. 1,6%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,7%)04:00: Produzione industriale, annuale (preced. 5,6%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. 1,9%)01:50: Bilancia commerciale (preced. -1.221,3 Mld ¥).