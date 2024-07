Prevalgono le vendite a Tokyo. Borse cinesi contrastate

Tokyo

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino diche segue l'andamento ribassista di Wall Street, venerdì, mentre gli investitori ragionano sulle possibili ripercussioni dopo la decisione di Joe Biden di ritirarsi dalla corsa presidenziale USA.Si muovono a due velocità le piazze cinesi, che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, dopo la mossa a sorpresa della Banca centrale di limare di 10 punti base il tasso Lpr a uno e a cinque anni nel tentativo di sostenere l’economia. Restando in tema di banche centrali, c'è attesa per la riunione di fine mese della Banca del Giappone (BoJ).L'indicetermina la sessione con un calo dell'1,10%; sulla stessa linea, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità.Buona la prestazione di(+0,68%); in rosso(-1,33%).Pressoché invariato(+0,15%); in discesa(-0,73%).Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,31%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,04%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,05%.Il rendimento dell'è pari 1,05%, mentre il rendimento delscambia 2,25%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 50,5 punti; preced. 50 punti).