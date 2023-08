Industria pomodoro, Squeri (Steriltom): "Visita del presidente Bonaccini importante segnale per settore"

(Teleborsa) - "Come gruppo Steriltom siamo stati onorati di ricevere la visita del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, presso gli stabilimenti di Italtom di Argenta. L'incontro è stato un'importante occasione di confronto ed un segnale di profonda attenzione verso il nostro comparto, che ci ha permesso di mostrare al presidente i grandi investimenti messi in campo dal gruppo negli ultimi anni, sia in fatto di sostenibilità ambientale che di riduzione di emissioni di CO2". È quanto dichiara in una notaazienda leader nella produzione di polpa di pomodoro a livello europeo in merito alla visita del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, presso gli stabilimenti di Italtom di Argenta.