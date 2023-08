Deutsche Bank

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno incrementato a(dai precedenti 10,1 euro per azione) ilsul titolo, banca d'investimento italiana che fa parte del FTSE MIB.Intanto, migliora l'andamento di, che si attesta a 12,02 euro, con un aumento dello 0,63%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 12,08 e successiva a 12,18. Supporto a 11,97.