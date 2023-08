FSI investe in Nice per supportare la crescita dell'azienda

(Teleborsa) -(azionista di riferimento di Nice) e(primario investitore istituzionale italiano) hanno sottoscritto un accordo vincolante relativo all'ingresso di quest'ultimo nel capitale sociale di Nice. L'operazione prevede un investimento da parte di FSI, tramite un, a fronte dell'acquisizione di una partecipazione di minoranza nel capitale della società. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'operazione.La partnership tra Nice e FSI - si legge in una nota - èdell’azienda, tramite un percorso condiviso che possa valorizzare l’importante posizione di leadership raggiunta, la possibilità di acquisire quote di mercato in diversi settori e geografie, gli importanti investimenti realizzati finora, e la capacità di poter continuare il percorso aggregativo di realtà sinergiche.Nice, con sede a Oderzo (Treviso), oltre 2.800 collaboratori in 5 continenti e con undi euro nel 2022, è leader globale nell’Home Management Solutions, con una gamma completa di soluzioni connesse e integrate per applicazioni residenziali, commerciali e industriali messe al servizio di partner e clienti in oltre 100 paesi."Con questo investimento FSI conferma la sua missione di accompagnatore delle famiglie imprenditrici italiane più lungimiranti nel creare gruppi dimensionalmente importanti, con forte radicamento e ricerca nel nostro paese, ma leadership mondiale - ha dichiarato, amministratore delegato di FSI - La significativa esperienza nel settore Technology, dove negli ultimi anni abbiamo investito un miliardo di euro, fa di FSI il partner giusto per accompagnare la prossima fase di sviluppo di Nice".