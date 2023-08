Health Italia, i giudizi dei broker riaccendono l'interesse sul titolo

Health Italia

(Teleborsa) -sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende. A spingere gli acquisti è l' inizio della copertura da parte di GBC , broker tedesco attivo nel segmento delle piccole e medie imprese (con prezzo obiettivo a 4 euro e giudizio Buy).Si tratta del secondo initial coverage dopo quello dia inizio mese (con prezzo obiettivo a 4,5 euro e giudizio Buy), con la società che sta evidentementedel titolo nei confronti degli investitoi nazionali e internazionali."Con l'inizio di questa seconda copertura sul titolo Health Italia vogliamo, fiduciosi di poter interagire con un'ampia platea di investitori istituzionali, family office, wealth management parte del vasto network internazionale del gruppo tedesco CGB", ha commentato l'in una nota."Siamo ottimisti nel pensare che la ricerca di GCB - AG Investment Research coadiuvata da quella di Banca Profilo possano dare unHealth Italia", ha aggiunto.Il titoloa quota 1,6 euro per azione in tarda mattinata, dopo essere arrivato anche a 1,655 euro.