Peloton sulla parità dopo downgrade Macquarie a "neutral"

(Teleborsa) - Seduta incolore per, che tratta sulla parità dopo che Macquarie ha tagliato il giudizio sulle azioni del produttore di biciclette a "neutral" da "outperform", citando i deludenti risultati annunciati la scorsa settimana e la guidance più debole del previsto sui ricavi del primo trimestre 2024.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 6,196 USD. Supporto visto a quota 5,881. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 6,511.