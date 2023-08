Warner Bros. Discovery nomina Mark Thompson CEO di CNN

Warner Bros. Discovery

(Teleborsa) -, società quotata sul Nasdaq e leader a livello mondiale nel settore dei media e dell'intrattenimento, ha. Thompson riferirà a David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery e prende il posto di Chris Licht, che si è dimesso a giugno dopo un anno difficile, tra cui una contestata intervista all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la chiusura del servizio di streaming CNN+ a poche settimane dal lancio.Nel suo nuovo ruolo, Thompson guiderà la strategia, le operazioni e le business unit della CNN, compreso il suo portafoglio globale di reti, canali e programmi in broadcast, streaming e digitale, nonché i circa 4.000 dipendenti della CNN in tutto il mondo., responsabile ultimo di tutti i contenuti della CNN. La nomina sarà efficace dal 9 ottobre."Oggi non c'è dirigente più esperto, rispettato e capace nel mondo dell'informazione di Mark, e siamo entusiasti di averlo nella nostra squadra e guidare CNN Worldwide nel futuro - ha Zaslav - Mark è un. La sua visione strategica, il suo track record nella leadership trasformazionale e la pura passione per le notizie lo rendono una forza formidabile per la CNN e il giornalismo in questo momento cruciale".Da oltre 40 anni nel mondo dell'informazione, Thompson è statodal 2012 al 2020, ha guidato la creazione dell'azienda digitale più grande e di maggior successo fino ad oggi nel mondo dell'informazione, aumentando di dieci volte gli abbonamenti digitali a pagamento al Times e più che raddoppiando i ricavi digitali totali dell'azienda. Durante il suo mandato, ci sono state anche innovazioni di spicco nel podcasting (The Daily) e in contenuti life-style (NYT Cooking, NYT Games, Wirecutter).In precedenza, in qualità di, Thompson ha presieduto una delle più grandi redazioni del mondo, nonché decine di servizi televisivi e radiofonici nazionali e internazionali e vaste risorse di notizie digitali globali. In questa veste, ha anche guidato lo sviluppo di BBC iPlayer, il primo servizio di streaming al mondo di un'importante emittente, ha ampliato i servizi web e smartphone dalle notizie all'istruzione e all'intrattenimento e ha supervisionato la copertura dei più grandi eventi dell'epoca, dalla crisi finanziaria globale del 2008-2009 ai Giochi Olimpici di Londra 2012.