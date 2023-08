BCE, Schnabel: calo dei tassi reali risk-free potrebbe contrastare nostri sforzi

(Teleborsa) - Con una approccio dipendente dai dati, la Banca centrale europea (BCE)" e non può impegnarsi in azioni future, "il che significa che non possiamo barattare la necessità di un ulteriore inasprimento della politica monetaria oggi con la promessa di mantenere i tassi a un certo livello per un periodo più lungo". Lo ha affermato, che fa parte dell'Executive Board della BCE, durante un evento a Francoforte.Secondo l'economista tedesca, una simile promessa "solleverebbe", in quanto "se gli investitori prevedessero che in futuro la banca centrale potrebbe rinnegare la sua promessa se le condizioni economiche cambiano, non prezzerebbero un futuro percorso di tassi di interesse a breve termine che si tradurrebbe in condizioni di finanziamento sufficientemente restrittive".In definitiva, "i dati in arrivo- ha spiegato Schnabel - Il grado di restrizione, a sua volta, dipenderà anche dall'evoluzione delle aspettative di inflazione, poiché ciò che in definitiva conta per i consumi e gli investimenti sono i tassi di interesse reali, non quelli nominali".E a questo proposito, "le ultime settimane hanno evidenziato la pertinenza di questa considerazione". Schnabel ha fatto notare che "idelle scadenze e sono ora tornati al livello osservato nella riunione del Consiglio direttivo di febbraio, poiché gli investitori hanno rivisto le loro aspettative su crescita economica, inflazione e politica monetaria.".Sul fronte dell'inflazione, ha affermato che la misura headline è scesa, soprattutto sulla scia del venir meno degli shock dal lato dell'offerta. Ma le, con i fattori interni che ora rappresentano i principali motori dell'inflazione nell'area euro. Pertanto, una politica monetaria sufficientemente restrittiva è fondamentale per riportare l'inflazione all'obiettivo del 2% in modo tempestivo.