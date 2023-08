CNA: flessione occupazione riflette economia in affanno, inflazione scende troppo lentamente

(Teleborsa) - La flessione deglia luglio dopo sette mesi di crescita riflette lain affanno e segue la contrazione del Pil del. Le prospettive restano deboli come evidenziano il peggioramento della fiducia delle imprese e delle famiglie, la contrazione del fatturato dei servizi dopo nove trimestri consecutivi di crescita. Al tempo stesso il rientro dell’inflazione procede lentamente mentre i prezzi dei prodotti alimentari continuano a registrare rincari che sfiorano il 10%.Secondo lasono necessari alcunida parte del Governo per raffreddare la dinamica dei prezzi a partire da quelli energetici utilizzando l’extragettito suiper un taglio delle accise. In tale contesto infine è urgente accelerare la realizzazione del Pnrr, strumento fondamentale per il, dando avvio alla realizzazione degli investimenti in piccoli impianti da fonti rinnovabili per l’autoproduzione da parte delle piccole imprese che beneficerebbero di un consistente calo delle