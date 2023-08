Dollar General taglia guidance annuale: EPS in calo fino al 34%

Dollar General

(Teleborsa) -, catena statunitense di discount, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 4 agosto 2023) conin aumento del 3,9% a 9,8 miliardi di dollari, mentre le vendite same-store sono diminuite dello 0,1%. L'utile lordo è stato del 31,1%, rispetto al 32,3% nel secondo trimestre del 2022, con un calo di 126 punti base. La società ha registrato undi 468,8 milioni di dollari, in calo del 30,9%. L'è diminuito del 28,5% a 2,13 dollari.La società sta intraprendendo alcune azioni pere facendo ulteriori investimenti in aree mirate, come la manodopera al dettaglio, per migliorare ulteriormente l'esperienza in negozio e servire meglio i propri clienti. Nel complesso, la società prevede un vento contrario sull'utile operativo fino a 170 milioni di dollari nella seconda metà del 2023 da queste azioni e investimenti strategici.Dollar General ha quindie ora prevede: una crescita delle vendite nette compresa tra l'1,3% e il 3,3%, rispetto alla precedente previsione compresa tra il 3,5% e il 5,0%; crescita delle vendite same-store compresa tra un calo di circa l'1,0% e una crescita dell'1,0%, rispetto alla precedente aspettativa di crescita compresa tra l'1,0% e il 2,0%; EPS compreso tra circa 7,10 e 8,30 dollari, ovvero un calo dal 34% al 22%, rispetto alla precedente aspettativa di variazione anno su anno di un calo di circa l'8% fino a una crescita piatta."Siamo soddisfatti dei progressi che abbiamo fatto e ora stiamo intraprendendo ulteriori azioni e facendo ulteriori investimenti per accelerare i nostri progressi e, in definitiva, servire i nostri clienti ancora meglio - ha detto il CEO Jeff Owen - Sebbene questi investimenti metteranno, riteniamo chementre ci avviciniamo al 2024 e ci concentreremo sulla promozione della crescita sostenibile e sulla creazione di valore per gli azionisti a lungo termine".