Fed, Bostic: occorre essere cauti e pazienti, per non rischiare di inasprire troppo

(Teleborsa) - "Sulla base delle attuali dinamiche macroeconomiche, ritengo che la politica sia opportunamente restrittiva. Penso chee lasciare che la politica restrittiva continui a influenzare l'economia,e infliggere inutili sofferenze economiche". Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve di Atlanta,, in un discorso a Cape Town per la South African Reserve Bank Biennial Conference."Ciò- ha aggiunto - L'inflazione negli Stati Uniti è ancora troppo alta. La battaglia contro l'inflazione ha registrato progressi significativi. L'inflazione è ben lontana dai livelli molto elevati che abbiamo visto nell'ultimo anno, ma è essenziale che venga riportata al nostro obiettivo".Secondo Bostic occorre "rimanere risoluti nella campagna per la stabilità dei prezzi finché non vedremo che l'inflazione sarà definitivamente sulla buona strada verso il 2% in un arco di tempo ragionevole.per portarci a questo obiettivo. Qualora le condizioni non andassero come previsto, e l'inflazione o le aspettative di inflazione invertissero bruscamente la rotta e iniziassero a salire, allora certamente sosterrei fare ciò che sarebbe necessario per riportare l'economia statunitense su un percorso verso la stabilità dei prezzi".