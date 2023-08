Scuola, Immissioni in ruolo 2023/24: il Ministero fa il punto con i sindacati

(Teleborsa) - "Ancora non si sono concluse le procedure di immissione in ruolo in molte regioni e le stesse proseguiranno con le surroghe anche dopo il 1° di settembre. In regioni come Sardegna e Veneto, di conseguenza, i primi turni di nomina per il conferimento delle supplenze da GPS saranno pubblicati entro la metà di settembre. In province come Roma e Napoli entro la prossima settimana. L'Anief ha evidenziato la necessità di effettuare il primo turno di nomina per le supplenze con tutte le effettive disponibilità residue in modo da conferire le supplenze al 31 agosto nel pieno rispetto del merito e della posizione in graduatoria". È quanto fa sapere l'Anief al termine dell'per fare il punto dello stato dell'arte delleal quale hanno partecipato per il sindacatole"Il Ministero – fa sapere il sindacato – ha presentato ai sindacati la situazione attuale delle immissioni in ruolo fornendo informazioni anche riguardo le Graduatorie di Merito del concorso Straordinario Bis non ancora pubblicate. Il problema più rilevante si è evidenziato indove mancano ancora GM dello Straordinario Bis per classi di concorso importanti rispetto ai numeri delle assunzioni da effettuare come A028, A012 e A022. Nel resto d'Italia le procedure di assunzione da questa tipologia di concorso sono state più tempestive e stanno procedendo adesso solo per lo scorrimento delle GM a seguito delle rinunce formalizzate lo scorso anno prima della presa di servizio"."Il Ministero dell'Istruzione – prosegue l'Anief – ci ha assicurato che leproseguiranno e che, essendo una supplenza finalizzata al ruolo, il candidato individuato potrà immediatamente prendere servizio anche oltre il termine del 1° settembre 2023. Stesso discorso vale per le eventuali surroghe da GPS Sostegno". Discorso differente per le immissioni in ruolo da GM dei concorsi ordinari e straordinari 2020 e da GaE. Oltre il termine del 31 agosto, come già chiarito nelle Istruzioni Operative presenti nell'Allegato A del decreto autorizzatorio delle procedure assunzionali, in questo caso dopo il 1° settembre gli UU.SS.RR. competenti potranno proseguire gli scorrimenti in surroga dalle graduatorie, ma la nomina sarà solo giuridica con presa di servizio dall'a.s. 2024/205 e assegnazione della sede di titolarità attraverso le procedure di mobilità 2024."Idunque, – si legge nella nota dell'Anief – sono ancora provvisori e in via di definizione, ma l'amministrazione ha fatto il punto sullo stato dei lavori e chiarito alcuni aspetti importanti. In attesa dell'avvio dei concorsi PNRR, infatti, si sono svolte quest'anno nomine dalle graduatorie del concorso ordinario e straordinario banditi nel 2020, da straordinario Bis, da GPS, e dalle procedure di call veloce e chiamata da GPS. Il nostro sindacato ha evidenziato tra le criticità quella dei supplenti collocati nelle prime posizioni delle graduatorie e regolarmente nominati quando ancora non tutte le disponibilità sono state comunicate all'amministrazione visto il congenito ritardo, previsto anche quest'anno, nella conclusione delle operazioni assunzionali".Il sindacato Anief ha, inoltre, focalizzato l'attenzione circa la necessariache non possono vedere la propria posizione, neanche in futuro, come subordinata rispetto a quella dei partecipanti ai futuri concorsi previsti dal PNRR."Dopo un proficuo confronto – conclude la nota – la riunione è stata aggiornata al prossimo incontro in cui saranno forniti dati più certi rispetto alla conclusione delle procedure e agli effettivi numeri".