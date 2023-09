Bonus Trasporti, Assoutenti: fondi insufficienti e troppi utenti tagliati fuori da incentivo

(Teleborsa) - La vicenda del “”, i cui fondi sono andati oggi esauriti in meno di un’ora, dimostra tutti i limiti dei “” che, oltre a generare interruzioni e disservizi sulle apposite piattaforme, determinano ingiustizie e disparità di trattamento tra cittadini. Lo afferma, che fornisce i numeri sul fenomeno dei trasporti pubblici in Italia.In base agli ultimi dati disponibili, ogni giorno nel nostro paese 26,8 milioni di italiani usanoper recarsi ao a, il 45,4% della popolazione residente – analizza Assoutenti – Di questi 5,4 milioni fanno ricorso al trasporto pubblico: 1,2 milioni usano il, 1,9 milioni tram e bus, 807mila la metro e 1,5 milioni pullman o corriere. La regione dove si ricorre di più al trasporto pubblico per raggiungere scuola o il luogo di lavoro è la Lombardia, 1.025.000 persone al giorno, seguita dal Lazio, con 773mila spostamenti.“A fronte di tali dati, il bonus trasporti poteva essere un aiuto concreto per le famiglie meno abbienti, ma i fondi stanziati sono andati esauriti in pochissimo tempo tagliando fuori una enorme fetta di aventi diritto – spiega il presidente– Il caso del bonus trasporti dimostra come vi siano ampie fasce di povertà a cui va data una risposta certa, perché non è possibile avvantaggiare chi arriva prima ai click day lasciando indietro famiglie che avrebbero magari più bisogno di aiuto”.