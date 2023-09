Stop al rilancio di Monarch Airlines

(Teleborsa) -, causa esaurimento dei fondi, come ha spiegato in una nota il consiglio di amministrazione della compagnia aerea, aggiungendo che “l’azienda sta cercando soluzioni alternative, come la”. Monarch Airlines era fallita nel 2017.Il vettore, dopo avere presentato il nuovo marchio e la nuova livrea, aveva previsto di tornare all’operatività entro la metà del 2024, con una