Trasporti, Min.Lavoro: in 5 mesi più di 1,9 milioni bonus emessi

(Teleborsa) - Sono stati rilasciati nella giornata di oggi. Ladedicata al bonus è stata riaperta alle ore 8.00 per consentire ai cittadini di procedere alla richiesta del ticket utilizzando i residui generati dal mancato utilizzo di quelli richiesti nel mese di agosto 2023. Al momento della riapertura i fondi residui ammontavano ad euro 1.395.915. Esaurito – in poco più di un'ora – ildisponibile la piattaforma è stata nuovamente disattivata per la parte di richiesta di nuovi bonus.È quanto informa un comunicato delSalgono così a 1.923.420 i bonus emessi in meno di cinque mesi per un controvalore di 96.767.101,81 euro. "Un grande risultato per la misura del Governo – prosegue la nota –, particolarmente apprezzata dalla platea giovanile (il 56% dei beneficiari è under30)".È di 984 il totale delleil trasporto pubblico sul territorio nazionale per le quali è stato emesso almeno un bonus. In cima alla top 20 delle imprese di trasporto per le quali è stato possibile richiedere il Bonus trasporti c'èSpa con 374.260 voucher emessi.