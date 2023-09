A2A, Mazzoncini: "Nucleare può essere necessario per raggiungere autonomia energetica dell'Europa"

(Teleborsa) - "A2A ha il proprio piano industriale che è sostanzialmente completamente focalizzato sulle tematiche di ESG. È stato rifatto il piano industriale decennale 2021-2030 esattamente per centrare i goal delle tematiche di decarbonizzazione di ESG che sono necessarie al 2030 per poter immaginare un futuro net zero nel 2050. Quindi oggi per esempio i capex dell'azienda sono per più dell'80% focalizzati su quello. C'è una grande attenzione e stiamo continuando a lavorare per trasformare l'azienda in un'azienda che sia completamente compatibile ESG". È quanto afferma"Credo che a livello europeo il nucleare possa essere necessario per riuscire a raggiungere l'autonomia energetica dell'Europa però– sottolinea– credo che alcuni paesi, tra cui l'Italia, che hanno un alto potenziale di rinnovabili debbano sviluppare le rinnovabili. Dobbiamo, quindi, evitare che il nucleare vada in competizione con le rinnovabili. Il nucleare produce base load e quindi ovviamente ci possono essere delle ore della giornata in cui potrebbe entrare in grande conflitto di mercato con il solare. Dobbiamo sicuramente studiare soprattutto per capire se i nuovi small reactor potranno avere la possibilità di modulare la produzione e quindi renderla intermittente come sono oggi le centrali termoelettriche oppure se, come l'attuale nucleare francese, hanno una produzione base load il che mi preoccuperebbe".