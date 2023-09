Belgio raccoglie 22 miliardi di euro in emissione bond da record

(Teleborsa) - Ilhain un'emissione di obbligazioni progettata per competere con i depositi bancari, i cui tassi di remunerazione sono rimasti bassi nonostante la campagna di inasprimento monetario da parte della BCE. Il risultato dell'emissione del titolo di Stato a 1 anno, con rimborso il 4 settembre 2024 e cedola del 3,30%, ammonta a 21,896 miliardi di euro.Si tratta, di gran lunga, dell'emissione di titoli di stato con "il", sottolinea in una nota la Belgian Debt Agency. Finora il record spettava a i bond "d'État Leterme", che raccolsero 5,729 miliardi di euro nel dicembre 2011, in piena crisi del debito dell'eurozona."L'Agenzia federale del debito èdi questo titolo di Stato a 1 anno", viene evidenziato. L'ammontare collocato è pari a circa ilin Belgio, pari a circa 450 miliardi di euro secondo i dati della banca centrale aggiornati al primo trimestre 2023.L'Agenzia rileva che lotra gli(ovvero i bond belgi) e i bond di paesi come Francia o Germania è diminuito di 3-4 punti base a seguito di questa emissione. Ciò porterà a una riduzione del costo del servizio del debito per le sue future emissioni. Per le restanti emissioni del 2023, il risparmio è stimato a 2,1 milioni di euro all'anno, ovvero 21 milioni di euro nei prossimi 10 anni. Se questa riduzione dello spread fosse confermata nel 2024, si risparmierebbero ulteriori 15,2 milioni di euro all'anno, ovvero 152 milioni di euro nei prossimi 10 anni.A causa della grande dimensione di questa emissione, l'Agenziaper il 2023 di 10,4 miliardi di euro e l'emissione di debito a più lunga scadenza di 2,25 miliardi di euro. Aumenterà inoltre la sua posizione di riserva di liquidità di circa 9 miliardi di euro, ha affermato.