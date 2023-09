Euronext Sustainability Week al via. L'Ad Testa: evento che diventa internazionale

(Teleborsa) -, che si svolgerà dal 4 al 6 settembre 2023 presso la sede di Borsa Italiana in Piazza degli Affari. Un’intera settimana, con occasioni pubbliche di dibattito e momenti di dialogo diretto tra società ed investitori. Vi parteciperanno idi alcune società quotate ed ipiù focalizzati sulla finanza sostenibile.La Euronext Sustainability Week, che si pone, punta a facilitare il dibattito e lo scambio di idee, dando voce agli, per condividere piani concreti in termini di crescita sostenibile,sostenibili, indirizzate a diverse audience in diverse geografie. Durante la tre giorni, le aziende italiane avranno l'opportunità di discutere le lorocon investitori istituzionali nazionali e internazionali.L'evento testimoniaper accelerare la traiettoria europea, sia attraverso le proprie operazioni che attraverso il proprio ruolo di promotore della finanza sostenibile."Stamane abbiamo aperto l''Italian Sustainability Week, anche se l'evento ha assunto un profilo europeo, pioiochè Borsa Italiana, dall'aprile 2021, fa parte del Gruppo Euronext. Da quest'anno abbiamo infatti coinvolto i nostri colleghi , quindi dall'essere un evento unicamente italiano, questo è diventato un evento europeo dove ci saranno dei talk show, dei webinar e dei panel in nove Paesi europei.", ha spiegato, Amministratore Delegato di Borsa Italiana."I topics sono l'engagement, la stewardship, ma anche laper glie come si svilupperà lae la. La cosa cruciale che è venuta fuori in questi primi interventi è che bper poter supportare tutti gli investimenti richiesti per implementare le tematiche ESG", ha sottolineato Testa, spiegando chea livello globalee rappresentano sette settori che hanno un forte impatto sulla sostenibilità ed una grande potenza di fuoco i termini di investimenti.Il panel di apertura della Euronext Sustainability Week 2023 si propone di fornire une sull'adozione di. L'evento ha dato a coloro che stanno supportando la crescita della finanza sostenibile, con un focus sugli strumenti a supporto delle corporate da parte dell’ecosistema finanziario e consulenziale."Quello che mi porto a casa da questa mattina e spero mi porterò a casa per tutta la settimana è una maggioreche è regina di questi argomenti, ma anche una capacità di apprendere, di trovare risposte alle domande attraverso l'esempio degli altri", ha commentato, Presidente di Borsa Italiana."La contaminazione che sta dietro un evento di questo tipo - prosegue - è legata allaa come si impara ad essere più coraggiosi ed a sbagliare. E' un percorso lungo in serve visione, serve strategia e tener conto di tantissime cose, differenti elementi, che sono quelli che regalano appunto la complessità"."Tutti sono in unae tutti stanno cercando di, non più una parte isolata, ma un qualcosa che tocca in modo completo tutti i pillar della strategia. Credo, questa sia la parte più interessante e, dall'altra parte, il fatto che la complessità degli ultimi tempi, quella legate alla pandemia ed alla crisi energetica, hanno reso necessario rivedere i piani ed essere più concreti e4d essere certi dove vogliamo arrivare".