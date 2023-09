Kolinpharma, prima settimana sell-out chiude con 3.800 adesioni

Kolinpharma

(Teleborsa) - In merito all'l'emittente comunica che, nelladel Periodo di acquisto obbligatorio () di azioni, svoltasi dal 28 agosto 2023 al 1° settembre 2023, sono state portate in adesione alla Procedurasociale dell’Emittente.Ilper l'acquisto da parte di Egea Holding di 129.500 azioni residue Kolinpharma, pari a circa il 7,899% del relativo capitale sociale, è iniziato ile terminerà il giorno2023, salvo proroga. Il pagamento deldelle Azioni che saranno portate in adesione alla Procedura di Sell-Outpari aper azione, avverrà il(salva eventuale proroga del Periodo di Sell-Out).Si ricorda che l’Offerente alla data dell’11 agosto 2023, per effetto del conferimento della Partecipazione PRP e del regolamento dell’Offerta, nonché di acquisti di azioni effettuati sul mercato, era venuto a detenere 1.466.271 Azioni dell’Emittente (pari a circa l’89,430% del capitale sociale), e che alla data delper effetto di ulteriori acquisti di Azioni sul mercato eseguiti ai sensi della normativa applicabile, era giunto a detenere ulteriori 3.400 Azioni dell’Emittente (pari a circa lo 0,207%) del capitale sociale dell’Emittente. Conseguentemente, a tale ultima datadell’Emittente ().