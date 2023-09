NPL, Scope: potenziali danni significativi a mercato italiano da proposta governo

(Teleborsa) - Lavolta a sostenere i mutuatari in difficoltà, dando loro la possibilità di riacquistare esposizioni già vendute a terzi tramite ABS o cessioni di prestiti, ha creato "e gli effetti a catena della natura retroattiva della proposta potrebbero causare "al mercato degli NPL, anche se avrebbero un impatto limitato sulla performance delle cartolarizzazioni di NPL italiane. Lo afferma Scope Ratings in una nuova analisi sul tema.Gli analisti credono che, sebbene negativa, la proposta non modificherebbe il profilo di credito delle banche italiane nel breve termine, in quanto non hanno più un ampio stock di NPL nei loro bilanci. È comunquepoiché viene scontata l'incertezza giuridica e prezzo che gli investitori saranno disposti a fare diminuirà.Scope evidenzia anche che l'. "Mentre la proposta è in discussione, è probabile che i mutuatari adottino un approccio di attesa prima di raggiungere accordi extragiudiziali con i gestori, con conseguenti ritardi nella riscossione degli NPL", si legge nella ricerca.Inoltre, viene sottolineato ladelle potenziali operazioni. Secondo gli analisti, una quota relativamente piccola di mutuatari eserciterà l'opzione perché sarà molto difficile da implementare. Secondo la proposta, i debitori avranno 30 giorni dalla notifica dell'emittente per esercitare l'opzione di riacquisto e un massimo di 90 giorni per pagare."Durante tale periodo, i mutuatari dovrannoesercitare l'opzione e determinare come finanziare l'acquisto - si legge nella ricerca - Per poter esercitare l'opzione di riacquisto, i mutuatari potrebbero cercare rifinanziamenti presso operatori di mercato specializzati a tassi di interesse elevati".