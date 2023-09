PNRR, Fitto a Bruxelles per discutere il nuovo piano italiano

(Teleborsa) - Il ministro per gli Affari Ue, il Sud e il PNRR,, è a Bruxelles dove incontrerà, a capo della Task force europea sul Recovery. Sarà la prima occasione per discutere del nuovo Piano italiano. Il governo Meloni ha infatti modificatosui circa 350 previsti inizialmente. "L’Italia ha presentato la sua richiesta didel PNRR, come previsto", ha spiegato la Commissione sottolineando che oggi la riunione servirà ad avviare il suo lavoro di analisi. "I dati che cominciano ad affluire sono positivi e confortanti, bisogna lavorare perché questi possano migliorare e la revisione del Piano è un elemento importante", aveva spiegato Fitto nel suo intervento a Cernobbio.Intanto laitaliana sul PNRR va avanti. A cavallo tra luglio e agosto il governo ha ricevuto il via libera dalla Commissione UE per ladache, dopo l'ok del Consiglio Ue atteso nei prossimi giorni, dovrebbe essere incassata. L'esecutivo europeo intanto sta già valutando le modifiche apportate dal governo ai target relativi alla quarta rata (la cui richiesta sarebbe dovuta pervenire a fine giugno). Il via libera appare poco più di una formalità dato che governo e Bruxelles hanno lavorato assieme alle modifiche messe nero su bianco. A quel punto l’Italia farà ufficiale richiesta per la: l’obiettivo è di incassare la tranche daentro la fine dell’anno.Più complessa la vicenda relativa alla revisione del PNRR, al quale è stato aggiunto il capitolo. Al momento, non c’è un ambito particolare in cui dall’Ue sono state sottolineate. Allo stesso tempo, si prevede che il lavoro di analisi sarà lungo e non si possono escludere correzioni in corsa. La volontà della Commissione resta quella di collaborare con tutti i Paesi membri. "Tutti si concentrano su questa pseudo polemica con i Comuni e pochi si concentrano per esempio sul, la proposta nazionale che prevede investimenti strategici sulle reti e che prevede anche interventi con incentivi per famiglie e imprese per circa 20 miliardi", aveva sottolineato Fitto.Sul piano finanziario l’Italia non ha fatto richiesta di ulteriori(in totale all’Ue resta un tesoretto di 93 miliardi di euro) ma resta uno dei 5 Paesi ad aver comunque fatto domanda per tutta la quota disponibile.