Superbonus, Giorgetti: a pensarci mi viene il mal di pancia

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia,, è tornato a criticare il Superbonus. “A pensare al superbonus mi viene mal di pancia, ha effetti negativi sui conti pubblici, ingessa la politica economica, non lasciando margine ad altri interventi”, ha dichiarato il ministro dal palco del. "La guerra in, era stato il preambolo di Giorgetti, “ha già un perdente certo: è lo stato dell’economia europea, tanto che l’esecrato intervento dello Stato è tornato di moda”, ha sottolineato.“Si può trovare il capro espiatorio nel Superbonus, ma la Guardia di finanza ha certificato che le truffe sono stato lo 0,5% rispetto all’ammontare dei”, ha comunque sottolineato il ministro prima di evidenziare che tra “effetti diretti, indiretti e indotti, se c’è un debito buono, e quando ne parlò Draghi prese gli applausi, quello è stato il Superbonus, che ha generato nell’e nell’indotto un milione di posti di lavoro, un risparmio in bolletta di 900 euro, tonnellate di Co2 in meno e rigenerazione urbana, come dice l’Europa”.Parlando della manovra Giogetti ha spiegato però che il governo sta lavorando ad una“prudente” che “tenga conto delle regole fondamentali della finanza pubblica”. Però – ha precisato – “per quanto riguarda il Superbonus dei 100 miliardi di cui si parla, ricordo che questo governo ne ha pagati 20, ma altri 80 rimangono da pagare. La cena l’hanno già mangiata tutti e noi siamo pagati a pagare il conto. Cosa che ricadrà sul”, nel triennio che va dal 2024 al 2026. La legge di bilancio, ha quindi garantito, “obbedirà al proposito di limitare leche non possiamo più permetterci e premiare chi lavora e crea nuova ricchezza effettiva, soprattutto guardando in prospettiva alla principale fonte di produzione di ricchezza: i figli”.Il ministro dell’Economia ha invece difeso la decisione di tassare idelle: “Ho visto che ci avete promosso su tutto ma non sulla tassazione ai profitti delle banche”. Giorgetti ha difeso il provvedimento, con alcune riserve: “Può darsi che l’imposta sia stata inopportuna, sicuramente può essere migliorata, sicuramente è stata comunicata male ma non accetto che sia definita ingiusta. È un imposta pro-futuro e sono sicuro che nella sua versione definitiva diventerà qualcosa che tutti quanti potranno apprezzare”."Questo governo è stato coraggioso sul, sul, e in materia diabbiamo risolto e sciolto la vicenda Alitalia, delle tlc e della rete", ha infine ribadito Giorgetti. Per quel che riguardaha aggiunto "risolveremo senza farci dettare tempi da nessuno e tanto meno dalla fretta per quanto riguarda il sistema bancario".