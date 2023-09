Volkswagen in trattative avanzate con indiana Mahindra per piattaforma MEB

Volkswagen

(Teleborsa) -con l'indianaper l'uso deila piattaforma modulare della big tedesca dedicata ai veicoli elettrici, alle celle unitarie ed alle altre innovazioni nel campo della mobilità elettrica.La piattaforma MEB consente a Volkswagen di costruire i propri modelli di auto elettrica e viene usata anche da altri marchi del Gruppo, come Audi e Skoda, per produrre veicoli elettrici, ponendo Volkswagen alla stregua di fornitore di componentistica e tecnologia. Una piattaforma aperta anche ad altri produttori di auto.Ad agosto, Volkswagen e Mahindra avevano appunto firmato l'accordo preliminare per la fornitura di componenti elettrici, ma c'erano altri produttori in Asiainteressati alla sua piattaforma.I Gruppo Volkswagen conta di lanciare l’ultima generazione di auto elettriche a partire dal 2024; nel 2025 seguirà il modello migliorato Modular Electric Drive Matrix MEB+ con autonomia più lunga, tempi di ricarica più brevi e nuovi modelli con prezzi al di sotto dei 25mila euro.