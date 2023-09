Wall Street chiusa per Labor Day, pochi dati in agenda

(Teleborsa) -, con le contrattazioni che riprenderanno regolarmente domani, 5 settembre 2023. Il Labor Day (in italiano Festa del lavoro) è una festività federale che si celebra il primo lunedì di settembre. Ebbe origine in Canada per ricordare le rivendicazioni del Nine-Hour Movement (movimento delle nove ore) che portarono alla legalizzazione dell'attività sindacale. Successivamente furono organizzate celebrazioni di solidarietà anche negli USA, tanto da spingere il Congresso ad ufficializzare la festa nel 1894.Oggi, e l'agenda è piuttosto povera di indicazioni rilevanti per tutta la settimana. Il deficit della bilancia commerciale a luglio dovrebbe mantenersi sui livelli registrati lo scorso mese, mentre l'indagine ISM dei servizi di agosto dovrebbe confermare i segnali di rallentamento del settore evidenziati dalle precedenti indagini del mese. In calendario anche la pubblicazione da parte della Fed del Beige Book che potrebbe dare indicazioni potenzialmente rilevanti per la riunione del FOMC di fine settembre.Ilha ricevuto una spinta dal rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti di venerdì scorso, che ha mostrato un mercato del lavoro in costante raffreddamento, offrendo unper sospendere gli aumenti dei tassi questo mese (la riunione del FOMC è il 19 e 20 settembre).In particolare, la variazione deiè stata pari a 187 mila, superiore alle variazioni (ampiamente riviste al ribasso) di giugno (105 mila) e luglio (157 mila), ma coerente con una ulteriore frenata della media trimestrale a 150mila unità. La maggiore sorpresa è venuta dal tasso di disoccupazione, balzato dal 3,5 al 3,8%.Dalla Fed,(Fed di Cleveland) ha dichiarato che ilnonostante i segnali positivi dell'employment report di agosto. A suo parere, il tasso di disoccupazione al 3,8% rimane comunque troppo basso e le future decisioni in materia di tassi da parte della banca centrale saranno prese dopo un attento monitoraggio dei dati economici e bancari e dell'andamento dei mercati finanziari.