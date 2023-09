Alba Leasing, utile sale a 5,6 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) -, società specializzata nei finanziamenti in leasing e partecipata da alcune grandi banche italiane, ha chiuso il primo semestre 2023 con undi 5,6 milioni di euro, in crescita rispetto ai 4,6 milioni di euro di giugno 2022. Ilsi attesta a 55,8 milioni, in crescita di 6,1 milioni di euro (+12,3%).La società ha realizzatoper 907,2 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+16,09%). Viene evidenziata la partecipazione alla crescita di tutti i comparti in cui l'azienda è presente: Auto (+13,14%), Strumentale (+4,20%), Aeronavale (+50,48%), Immobiliare (+49,85%).