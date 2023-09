(Teleborsa) - Ancora in frenata i prezzi alla produzione della Zona Euro. Nel mese di luglio 2023, il dato ha registrato una discesa dello 0,5% su base mensile, contro attese per un calo dello 0,6% e rispetto al -0,4% del mese precedente.Secondo l'Ufficio di Statistica dell'Unione Europea Eurostat), il dato registra così una diminuzione su base annuale del 7,6% rispetto al -3,4% del mese precedente. Il dato è in linea con il consensus.