Italian Exhibition Group, morto il presidente Lorenzo Cagnoni

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali, ha comunicato che. Nato a Rimini nel 1939, sposato e padre di due figlie, Cagnoni è stato un punto di riferimento per la città romagnola e per l'intero panorama degli eventi congressuali e fieristici a livello nazionale.Dal 1966 e fino al 1983 è assessore ai Servizi Scolastici, alla Sanità, alla Finanza e Bilancio e alle Attività Economiche dele dal 1983 al 1989 ricopre la carica di vice sindaco.Dal 1995 presidente di, ha guidato lo sviluppo della società e nel 2016 è diventato presidente di Italian Exhibition Group, la società nata dall'integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza, che dal giugno 2019 è quotata a Piazza Affari.Dal 1999 al 2015, è stato anche membro del Comitato Direttivo dell'- l'associazione mondiale degli organizzatori fieristici internazionali - e dal 2001 è vice presidente- l'associazione esposizioni e fiere italiane.IEG ha reso noto che ilprovvederà alla integrazione del consiglio e alla nomina del nuovo presidente ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto. Cagnoni risulta titolare di 13.000 azioni di IEG.