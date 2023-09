Thelios (Lvmh) acquista il marchio di occhiali francese Vuarnet

Lvmh

(Teleborsa) -, gruppo bellunese attivo nell'occhialeria e controllato dal colosso del lusso francese, ha annunciatoda dal fondo di investimento Neo Investment Partners. Non sono stati svelati i dettagli finanziari dell'operazione.Si tratta delladi un marchio da parte di Thelios e rappresenta un'importante milestone nello sviluppo della realtà eyewear del gruppo Lvmh, che intende espandere ulteriormente la sua presenza nell'occhialeria di lusso tramite brand di proprietà, si legge in una nota."Siamo entusiasti di annunciare l'acquisizione di Vuarnet, il primo marchio di proprietà di Thelios - ha commentato l'- Vuarnet è un brand leggendario, con una storia unica che merita di essere preservata e perpetuata. Il design distintivo, il know-how unico per la realizzazione di lenti minerali e i brand values forti, sono un match perfetto per il nostro ethos e posizionamento".Fondato nel 1957 dall'ottico pioniere Roger Pouilloux e dal campione olimpico di sci francese Jean Vuarnet, il marchio Vuarnet, negli ultimi sessant'anni, è stato sfoggiato da. Il brand ha raggiunto la popolarità anche grazie al grande schermo dove è stato indossato da Alain Delon in La Piscina (1969), da Jeff Bridges in Il grande Lebowski (1998), da Daniel Craig in James Bond - Spectrum (2015) e molti altri.