Aeroporti 2030: "Impegno per lo sviluppo del trasporto aereo"

(Teleborsa) - "Il diritto alla mobilità delle persone e lo sviluppo di una rete dei trasporti moderna, funzionale e facilmente accessibile sono temi che rivestono una importanza fondamentale per l'intero sistema del trasporto aereo, comparto per il cui sviluppo strategico, soprattutto in un'ottica di sostenibilità, innovazione e intermodalità, la nostra Associazione è fortemente impegnata". È quanto ha affermato ilal termine dell'incontro dell'associazione che unisce gli scali di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Venezia, Treviso, Verona e Brescia, con ilIl confronto rientra nell'ambito degli appuntamenti del ministro con i rappresentanti dei vettori e delle associazioni dei gestori aeroportuali, all'indomani degli interventi adottati a metà agosto con il Decreto omnibus.nel ribadire l'utilità di un costante confronto e di un adeguato approfondimento, ha confermato la disponibilità dell'associazione a fornire al ministero tutto il supporto utile per approfondire le questioni legate allo sviluppo della connettività aerea e alla promozione del Paese, accogliendo l'invito del Ministro a partecipare al tavolo tecnico che convocherà a breve.