BCE, Villeroy: vicini o molto vicini al picco dei tassi di interesse

(Teleborsa) - "Le nostre opzioni sono aperte in questo consiglio direttivo come nella prossima riunione", ma "sono convinto che siamo". Lo ha affermato, governatore della Banca di Francia e membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista alla radio BFM Business."Abbiamo ottenuto i primi successi nella battaglia contro l'inflazione, ma- ha spiegato il banchiere centrale - Dobbiamo farlo e riusciremo a far scendere l'inflazione verso il 2% entro il 2025"."Nella nostra lotta contro l'inflazione, il mantenimento dei tassi per unora conta più di ulteriori aumenti significativi", ha sottolineato Villeroy.