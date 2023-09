Confidi Systema!, utile di 1,18 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) -ha chiuso ildel 2023 con con undi circa 1,18 milioni di euro, in linea con quello del periodo corrispondente dell'esercizio 2022 (pari a 1,13 milioni di euro). Si tratta di un intermediario finanziario attivo nel sostenere le PMI nei propri processi di crescita, ed è il confidi di riferimento di Confindustria Lombardia, Confagricoltura Lombardia, Confartigianato Lombardia.L'alle imprese è pari a 758 milioni di euro, ia 80,7 milioni di euro e il Total Capital Ratio al 39,71%."In un contesto macroeconomico sempre più critico per il credito alle PMI, Confidi Systema! dimostra ancora una volta di, tenere i margini e non rallentare sui progetti strategici", ha commentato ilLa base sociale ha visto l'ingresso di 331 nuove imprese nella prima metà dell'anno, portando lacomplessiva a 70.537 PMI.