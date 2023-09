Popolare di Sondrio, rumors: Unipol chiede alla BCE di salire al 20%

UnipolSai

(Teleborsa) -avrebbe inoltrato, due mesi fa,(BCE)del capitale della, banca valtellinese dove da due anni è già il principale azionista con il 9,5%. Lo scrive Repubblica, che dà anche conto di un "no comment" da parte dell'assicuratore bolognese.Secondo le indiscrezioni,, che secondo i regolamenti ha 60 giorni lavorativi per dare il nulla osta. Ottenuto l'ok della vigilanza, UnipolSai potrà arrotondare la quota a Sondrio, a sostegno dell'AD Mario Pedranzini e del CdA presieduto da Francesco Venosta.La mossa potrebbe comunque riaccendere il tema del risiko bancario, anche perché Unipol non ha mai nascosto la strategia di, deciso a creare un polo forte intorno a, che negli ultimi anni ha acquisito Cariferrara, Unipol Banca, 620 sportelli da UBI, e Carige.In parallelo, evidenzia Repubblica, sempre in Popolare di Sondrio è spuntato come socio, con lo, anche se l'acquisto di azioni sarebbe per l'imprenditore romano solo una piccola diversificazione nel settore, che nulla ha a che fare con la mossa di UnipolSai e che non dovrebbe preludere ad arrotondamenti.