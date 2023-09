Servizi Italia, Intermonte conferma target price e Outperform

Intermonte

Servizi Italia

(Teleborsa) -ha confermato ilper azione) e il) su, quotata su Euronext STAR Milan e leader nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del secondo trimestre del 2023 , che sono stati superiori alle attese a livello di ricavi e redditività.Alla luce dei risultati positivi, Intermonte confermano le stime sui2023/2024 e migliora significativamente le stime di margine EBITDA di 200 punti base, principalmente grazie alla sottostante normalizzazione dei costi energetici. Tuttavia, al di sotto dell', ha anche aumentando significativamente gli oneri finanziari, compensando in gran parte la revisione positiva dell'EBIT. Nel complesso, ha applicato revisioni al rialzo dello 0,5%/1,9% all'2023/2024."I risultati trimestrali hanno mostrato numeri positivi e ci hanno permesso di aggiornare le nostre stime del margine EBIT, che sono in grado di più che compensare l'effetto sui profitti dei maggiori oneri finanziari comportati dagli aumenti dei tassi di interesse - si legge nella ricerca - Guardando al futuro, ci aspettiamo che l'azienda rafforzi ulteriormente la propriae dimostri la".