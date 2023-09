Unicredit alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

UniCredit

(Teleborsa) -, rilanciando con il progettoil proprio impegno acinematografico ed audiovisivo italiano. Un settore che sta vivendo una stagione ricca di fermenti e dove le coproduzioni hanno realizzato, secondo lo studio di Anica al MIA (2022), unarispetto al periodo 2013/2016.Il trend di sviluppo iniziato prima della pandemia ha segnato una, anche a seguito della stessa. Si registra complessivamente un aumento dei ricavi e del l’interesse delle piattaforme per un prodotto sempre più standardizzato adatto aiIn questo quadro si inserisce l’incontroorganizzato da UniCredit pressoal Lido di Venezia, che ha voluto mettere a fattor comune il contributo di tutti gli attori del settore, per aiutare la filiera industriale italiana a consolidare le proprie performance e a crescere in un panorama mondiale sempre più competitivo.L’appuntamento è stato condotto da, Presidente Advisory Board UniCredit Region Centro Italia, e, Regional Manager UniCredit Region Centro Italia, e ha visto la partecipazione di, Presidente Anica,Fondatrice Indigo Film e, Senior Relationship Manager di SACE."UniCredit vuole essere un partner strategico per le aziende del settore cinematografico e audiovisivo e offrire un sostegno concreto alla crescita e all'internazionalizzazione delle società della filiera", ha dichiarato, aggiungendo "crediamo nel grande potenziale di questa industria e vogliamo essere promotori di sinergie tra finanza, imprese e territori attraverso un dialogo costante con le realtà che rappresentano le diverse anime del settore creativo, per favorire la competitività di una delle industrie che maggiormentepromuove l'immagine del Made in Italy nel mondo"."Per consolidare e implementare l’importante crescita dell’ audiovisivo degli ultimi anni, testimoniata proprio al Festival di Venezia dalla massiccia presenza di produzioni italiane, è fondamentale concentrarsi ora sul tema dell’internazionalizzazione. Sono convinto che l’obbiettivo sia raggiungibile solo attraverso uno sforzo comune di sistema che vede lavorare insieme le imprese del settore, il mondobancario e istituzioni come SAC", ha aggiuntodi Unicredit.Per, Presidente Anica "la competizione sul piano internazionale è l’orizzonte ineludibile per la crescita delle nostre industrie. Puntiamo sulla capacità di stringere alleanze che garantiscano la massima circolazione delle opere durante tutto il loro ciclo di vita, mantenendo alta l’attenzione sulla qualità e sostenibilità dei progetti e sulla domanda espressa dagli altri mercati"."L’industria cinematografica è un volano di crescita e di valorizzazione del Made in Italy, con grandi professionalità che rappresentano la creatività, la qualità e l’affidabilità del nostro Paese nel mondo, ed è composta prevalentemente di PMI, che sono lo scheletro del sistema economico italiano”, ha sottolineatodi SACE.Per, Fondatrice Indigo Film, produttrice di lunga esperienza in Concorso al Festival con Il Comandante, "la ricetta per vincere sui mercati internazionali è e rimane la qualità, creativa e produttiva, che ha sempre contraddistinto la nostra filiera".ùDurante l’incontro è stata inoltre presentata launa survey sulle necessità e le difficoltà di produttori e distributori i cui risultati verranno presentati nel corso della prossima edizione del MIA prevista a Roma in ottobreLe soluzioni di UniCredit per il Cinema prevedono ildel comparto, attraverso finanziamenti dedicati e linee di credito specifiche. Ildi UniCredit è un piano predisposto per supportare tutti i segmenti della filiera audiovisiva (dalla produzione alle industrie tecniche, dalla distribuzione alle sale) che prevede, oltre al sostegno agli investimenti con un'offerta dedicata, un Expertise Center dedicato al settore audiovisivo con sede a Roma e una gamma di soluzioni finanziarie e servizi di consulenza specializzati e innovativi. Con il, UniCredit ha ad oggi accompagnato i propri clienti del settore con 290 milioni di finanziamenti (bond, minibond, basket bond), di cui 90 milioni nei primi 7 mesi del 2023, con un raddoppio dei volumi rispetto allo stesso periodo del 2022, anche grazie all’avvio del programma One4Cinema.