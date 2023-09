Yolo ottiene due nuove certificazioni sulla sicurezza

Yolo Group

(Teleborsa) -, operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha- Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni e- che misura i requisiti di maturità della sicurezza dei servizi in cloud, dall'ente revisore British Standards Institution (BSI).L'adesione di Yolo Group a framework di best practice internazionalmente riconosciuti come ISO 27001/2013 e CSA STAR risponde allesu riservatezza e integrità delle informazioni gestite tramite la piattaforma di digital insurance, si legge in una nota."L'investimento nella tecnologia proprietaria è, dalla costituzione, una delle direttrici della strategia di sviluppo di Yolo - ha commentato l'AD- Le certificazioni ottenute testimoniano il percorso compiuto per massimizzare potenzialità e sicurezza della piattaforma rendendola internazionalmente competitiva".