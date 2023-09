Credem, risultati positivi per la bancassicurazione nel primo semestre

Credem

(Teleborsa) - Il Gruppoha comunicato, nel quale opera con Credemvita e Credemassicurazioni, compagnie assicurative attive rispettivamente nel ramo vita e previdenza e nel ramo danni e guidate dal Direttore Generale Rossella Manfredi.registra una crescita dell'(+68% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), grazie a maggiori ricavi assicurativi conseguenti alla crescita delle riserve gestite e ad un risultato finanziario positivo trainato dall'andamento dei mercati finanziari. La raccolta premi lorda si attesta a 755 milioni in progresso del 23% a/a e la raccolta premi netta positiva e pari a 116 milioni. Il portafoglio polizze cresce del 7% rispetto al 30 giugno 2022, grazie al lancio di nuovi prodotti rivalutabili collegati a specifiche provviste di attivi.vede crescere l'(+79% a/a) grazie ad un aumento del risultato assicurativo, conseguenza della crescita del portafoglio polizze e di una riduzione dei costi per sinistri, e ad un recupero del risultato finanziario. Crescono anche i risultati commerciali con una raccolta premi lorda che raggiunge 37 milioni (+14% a/a) e la raccolta premi netta a 33 milioni in aumento rispetto allo stesso periodo del 2022 del 15%. Il portafoglio polizze risulta in aumento del 4% rispetto al 30 giugno 2022."I risultati estremamente positivi del semestre 2023 confermano l'impegno di Credemvita e Credemassicurazioni nel perseguire una- ha commentato il- Dimostrano l'efficacia delle azioni di business intraprese e delle progettualità strategiche legate all'innovazione dei prodotti. Fattore determinante per il raggiungimento degli obiettivi delle compagnie è stato l’impegno e la qualità delle nostre persone completati ed arricchiti dalle sinergie con le reti commerciali ed il lavoro di squadra con le società del Gruppo Credem e di Reale Group".