Finecobank, raccolta netta agosto positiva per 648 milioni

Fineco

(Teleborsa) -ha registrato ad agosto una(da 343 milioni di un anno fa), confermando l’accelerazione del percorso di crescita della banca grazie sia all’acquisizione di nuovi clienti, sia alla solida spinta verso gli investimenti.vede infatti laper 157 milioni, di cui circa la metà riferita allache dimostra ancora una volta la capacità di intercettare i deflussi dall’assicurativo (limitati in agosto a € -95milioni). Laè pari a 1 miliardo, mentre lasi attesta a -517 milioni: il dato è composto da liquidità in ingresso (bonifici netti, stipendi e pensioni) per 2,3 miliardi prima di spese, tasse e investimenti in amministrato e gestito effettuati all’interno della piattaforma Fineco.sono stimati per il mese di agosto a, un dato inrispetto alla media dei ricavi del mese di agosto tra il 2017 e il 2019. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa 126 milioni."I dati di raccolta di agosto, storicamente caratterizzato da una componente di stagionalità, confermano la tendenza in atto da diversi mesi, con una forte propensione agli investimenti da parte della nostra clientela che continua a indirizzare la propria liquidità all’interno della piattaforma Fineco", commenta, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, aggiungendo "la crescita del brokerage in particolare è alimentata anche dall’interesse verso il mercato azionario, con i clienti che hanno sfruttato i recenti ribassi per costruire nuove posizioni".