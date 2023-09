Affitti brevi, cambiano le regole: Santanché avvia consultazione

(Teleborsa) -per contrastare la tendenza alla desertificazione dei centri storici delle città d'arte. La Ministra del Turismoha consegnato ilai soggetti interessati, nel tentativo di trovare soluzioni condivise.La normativa attua un vero e proprio, assegnando un(CIN) agli appartamenti eper chi viola le nuove norme, con multe che potranno arrivare fino a 8mila euro (sino a 5mila euro per chi affitta un appartamento per una durata inferiore ai 2 giorni). Per frenare il turismo mordi e fuggi, infatti, viene anche fissata una sLe nuove regole, che puntano a, seguono l'analoga tendenza che si sta verificando a livello mondiale. Ad esempio,, una nuova "legge locale"dei proprietari e affittuari di appartamenti in affitto, che sono tenuti a registrarsi inprima di poter inserire i loro annunci sulle app tipo Airbnb, Vrbo ed altre piattaforme di affitti brevi. Per i trasgressori c'è unaper ogni infrazione commessa."Sono molti anni che si aspettava un intervento specifico sugli affitti brevi e mi sembra che nessuno, prima di noi, né la sinistra che è stata per 10 anni al governo, né quei sindaci che oggi chiedono interventi urgenti, abbia mai voluto affrontare una questione riguardante un tema cosi complesso e spinoso", ha dichiarato in un post su Fb la ministra del TurismoCommentando la normativa,ha espressodel Ministro del Turismo Santanché nel modificare il testo originario del DDL sugli affitti brevi e la sua, ma ritiene che il provvedimento necessiti di". Fra questi l'innalzamento del cosiddetto minimum stay da 2 a 3 giorni ela proposta di imporre il cambio di destinazione da abitativo a commerciale con tutta la normativa e la tassazione che ne consegue, e che sia possibile affittare solo se l’host vive nell’appartamento.